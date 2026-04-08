Una frana si è verificata nel Molise, causando la deformazione dei binari ferroviari e interrompendo il traffico sulla linea tra Pescara e Bari. Di conseguenza, sono stati sospesi alcuni treni e anche il tratto di autostrada A14 nella zona è chiuso al traffico, lasciando la regione pugliese quasi isolata sul versante adriatico. L’evento è stato documentato da un video trasmesso da un'emittente locale.

L’immagine è tratta da un video di Telemolise. La frana di Petacciato ha deformato in quel territorio i binari e così la linea ferroviaria Pescara-Bari è interrotta. Così come è chiusa l’autostrada A14 nella zona, a causa di problemi alla struttura stradale. La situazione è critica e di fatto isola quasi anche la Puglia nel versante adriatico, almeno per i collegamenti via terra. L'articolo Frana in Molise: i binari deformati, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI Chiuso anche il tratto di autostrada A14: collegamenti via terra, Puglia quasi isolata sul versante adriatico proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook

Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari x.com