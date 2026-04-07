Frana chiusa anche l’Autostrada A14 tra Vasto e Termoli Italia spaccata in due

Una frana ha causato la chiusura dell’Autostrada A14 tra Vasto e Termoli, interessando un tratto nel territorio dell’area interessata. La strada è stata interdetta al traffico dalle autorità competenti, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. La chiusura ha provocato disagi agli automobilisti e ha influenzato la circolazione lungo la tratta interessata. Sono in corso verifiche per valutare i danni e programmare eventuali interventi di ripristino.

Frana, chiusa anche l'Autostrada A14 tra Vasto e Termoli. Italia spaccata in due Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta in via precauzionale, la chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, per una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato.All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato solo in direzione nord,con code in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Frana, chiusa anche l’Autostrada A14 tra Vasto e Termoli. Italia spaccata in due Leggi anche: Autostrada chiusa per frana tra Vasto sud e Termoli, traffico bloccato e 1 chilometro di coda Ponte crollato: pedaggio sospeso sull’A14 tra Vasto Sud e TermoliIl crollo di un ponte sulla strada statale al confine tra Abruzzo e Molise ha innescato una catena di risposte operative immediate, con l'attivazione... Temi più discussi: Allerta rossa per maltempo in Abruzzo, Molise e Puglia: allagamenti, frane e scuole chiuse in diversi Comuni; Viabilità in ginocchio, A14 chiusa in entrambe le direzioni tra Vasto sud e Termoli; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Emergenza maltempo, allagamenti e frane in Molise: l’elenco aggiornato delle strade chiuse. A14: frana tra Vasto e Termoli, autostrada chiusa in tutte le direzioniChiuso tratto A14 tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni per verifiche tecniche sul fronte franoso di Petacciato. sicurauto.it Frana di Petacciato, è la paralisi: chiusa A14 in attesa dei controlli, sospesa la linea ferroviaria. La Statale 16 è inagibile per il crollo del ponteLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it La chiusura in entrambe le direzioni a causa dei danni del maltempo: in corso verifiche. Ecco i consigli della società Autostrade per chi viaggia #ilcentro #autostrada #A14 #vasto #frana #maltempo - facebook.com facebook #Teramo, intervento #vigilidelfuoco in autostrada #A14, dir. Nord tra svincoli di Mosciano e Roseto, per incidente stradale tra due mezzi pesanti: soccorso e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale uno degli autisti dei due mezzi coinvolti. In atto messa in x.com