Italia spaccata in due per una frana a Petacciato | tra Abruzzo e Molise stop a ferrovia autostrada e Ss16

Una frana a Petacciato ha causato l’interruzione dei collegamenti tra le regioni dell’Abruzzo e del Molise. La ferrovia, l’autostrada e la strada statale 16 sono state chiuse al traffico a causa del movimento del terreno. Il dissesto ha provocato la sospensione dei collegamenti e ha diviso temporaneamente le due aree, impedendo il transito tra i due territori. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare gli interventi necessari.

Si riattiva lo storico movimento franoso. Code chilometriche sulla A14. Difficoltà alla circolazione ferroviaria: i treni vengono deviati dall'adriatica sul percorso Caserta-Roma Italia spaccata in due e collegamenti interrotti tra Abruzzo e Molise a causa del riattivarsi della frana di Petacciato. Chiusa l'autostrada A14 nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli e sospesa la circolazione ferroviaria. Il movimento franoso, secondo quanto appreso, avrebbe provocato lesioni sulla carreggiata autostradale e avrebbe interessato anche i binari della linea adriatica. In corso sopralluoghi per appurare l'entità del fenomeno. Già chiusa dai giorni scorsi anche la strada statale 16 a causa del crollo del ponte sul Trigno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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