In Abruzzo si sta cercando di ottenere l’estensione dello stato di emergenza nazionale per includere i danni provocati dalla frana di Silvi. La richiesta arriva in un momento in cui le autorità cercano di sbloccare i fondi necessari per intervenire sulla situazione. La gestione dell’emergenza idrogeologica si concentra ora su questa mossa istituzionale, che potrebbe facilitare l’accesso alle risorse pubbliche.

La gestione dell’emergenza idrogeologica in Abruzzo si apre su un fronte istituzionale decisivo, con la richiesta di estensione dello stato di emergenza nazionale che mira a includere i danni causati dalla frana di Silvi. Il Presidente della Regione, Marsilio, ha confermato che l’evento, che ha portato al crollo di una palazzina il 28 marzo dopo un primo movimento del terreno avvenuto a gennaio, è parte integrante della documentazione inviata al Governo per ottenere il riconoscimento ufficiale dei danni subiti dal territorio. L’intreccio tra maltempo recente e dissesto pregresso. Il nodo tecnico che lega la richiesta regionale alla deliberazione del Consiglio dei Ministri risiede nella continuità degli eventi meteorologici estremi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana di Silvi: la mossa dell’Abruzzo per sbloccare i fondi nazionali

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