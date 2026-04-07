Domani, un volo di ricognizione sorvolerà le zone dell’Abruzzo più colpite dal maltempo. A bordo ci sarà il responsabile della protezione civile regionale, incaricato di coordinare gli interventi di emergenza e valutare la situazione sul territorio. La presenza dell’elicottero mira anche a facilitare lo sblocco dei fondi necessari per gli interventi di assistenza e ricostruzione. La regione si prepara ad affrontare le conseguenze della situazione meteorologica.

Maurizio Scelli, responsabile della protezione civile regionale, sorvolerà domani le aree abruzzesi più colpite dal maltempo per coordinare gli interventi d’emergenza. L’operazione avverrà tramite un elicottero della guardia di Finanza, con un programma che prevede il decollo e il rientro a Pescara intorno alle 10.30. Il sopralluogo si concentrerà in particolare su Castiglion Messer Marino, nel chietino, dove la popolazione si trova attualmente isolata. L’obiettivo del volo è individuare soluzioni rapide per i problemi di viabilità e per il deficit idrico che colpisce migliaia di residenti e numerose imprese della provincia di Chieti. Mappa delle criticità e isolamento dei centri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo in emergenza: volo di ricognizione per sbloccare i fondi

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