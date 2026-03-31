Alcune immagini, per cui ringraziamo Sigea, delle conseguenze della frana di Silvi. Nella località del teramano, in cui un primo cedimento si verificò il 25 gennaio, la situazione si è aggravata nelle ultime ore, anche a causa delle forti precipitazioni. Case danneggiate e sgomberate, con non poche famiglie che hanno trascorso altrove la notte e vengono sistemate in alloggi alternativi. Danni anche a varie strade, per il cedimento del terreno. Di seguito un comunicato diffuso da Sigea, Società italiana di geologia ambientalr: “Siamo sulla frana di Silvi, in Abruzzo. Lo studio del fenomeno sarà concentrato sulla messa in opera di un sistema... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Abruzzo: la frana di Silvi fa paura Case sgomberate

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