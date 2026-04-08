Una frana ha interessato un tratto dell'autostrada A14 nel Molise, portando alla chiusura del tratto. Sul posto si sono formate code e auto bloccate, con i veicoli costretti a seguire percorsi alternativi. La linea ferroviaria tra Pescara e Bari è stata interrotta, influenzando i treni in circolazione oggi. Autostrade ha diffuso una comunicazione ufficiale riguardo alla situazione e agli interventi in corso.

Di seguito la comunicazione di Autostrade (0,03): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. A partire da Val di Sangro in direzione Bari è stato istituito il divieto di transito ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia: Alle auto in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per IserniaCampobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI Aggiornamento

Frana in Molise: autostrada A14 e linea ferroviaria Pescara-Bari bloccate ELENCO TRENI COINVOLTI AggiornamentoDi seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio...

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Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede oraSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

Ultim’ora- Autostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana sto - facebook.com facebook

Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari x.com