Fino a tredici chilometri di coda verso nord in A14 dopo la chiusura tra Poggio Imperiale e Vasto

Sull'autostrada A14 si sono formate lunghe code, fino a tredici chilometri, in direzione nord tra Poggio Imperiale e Termoli. In direzione sud, le code raggiungono i sei chilometri tra Vasto nord e Vasto sud. La chiusura del tratto tra Poggio Imperiale e Vasto, disposta martedì 7 aprile, è alla base di questi rallentamenti e congestioni lungo la carreggiata.

Tratto chiuso in via precauzionale dopo la riattivazione della frana di Petacciato, in Molise. Sospesa anche la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica I tratti chiusi sono due: tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per consentire lo svolgimento di una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato. Agli utenti fermi in coda è stata attivata la distribuzione di acqua. Autostrade per l'Italia ricorda che la statale 16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile a... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli Incidente in A14 tra Grottammare e Pedaso: tratto chiuso verso Ancona, chilometri di codaAscoli, 16 marzo 2026 – Un inizio settimana di forti disagi per chi viaggia lungo la dorsale adriatica. Si parla di: Esondazioni e allagamenti, le strade chiuse in Molise dopo le 19 del 1° aprile. Frana in Molise, sulla A14 code fino a 13 chilometriCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud, nel tratto tra Vasto nord e Vasto sud. (ANSA) ... ansa.it Si riattiva una frana in Molise: A14 nel caos, traffico paralizzato per 13 km e ferrovia bloccata per mesiCode fino a tredici chilometri in direzione nord, in particolare nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli, e fino a sei chilometri in direzione sud, nel tratto tra Vasto nord e Vasto sud. Questi gli ... msn.com