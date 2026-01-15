Crisi rientrata rinnovata la fiducia | Ora avanti fino a fine legislatura

Dopo le recenti tensioni, il sindaco Giuseppe Morandi ha confermato il ritorno alla stabilità della maggioranza, sottolineando che la crisi è stata superata. Con questa riunione, si rafforza la fiducia interna e si guarda avanti con rinnovato impegno, puntando a completare il mandato fino alla fine della legislatura. Una fase di consolidamento che permette di affrontare con maggiore serenità le sfide future del Comune.

"Dopo i chiarimenti, mi sento di dire che la maggioranza è ricompattata ". Per il sindaco Giuseppe Morandi la crisi di maggioranza "è stata ricomposta. Sono state fatte delle scelte che consentiranno di continuare fino a fine legislatura". Le tensioni sarebbero, quindi, risolte e i chiarimenti chiesti dalle forze di maggioranza al primo cittadino, in particolare sulle scelte del rimpasto di Giunta delle scorse settimane, sono stati accolti in modo positivo dai partiti che hanno rinnovato la fiducia al sindaco, votando a favore del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione. L’approvazione dei due documenti, fondamentali per la vita amministrativa della città, era rimasta in sospeso: a fine dicembre, durante la prima convocazione del consiglio comunale, le forze di opposizione avevano lasciato l’aula, chiedendo al sindaco di spiegare le sue scelte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

