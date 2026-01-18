Tutti gli allievi di Antonio Tajani | così il partito dei Berlusconi prepara i giovani di Forza Italia

Il futuro di Forza Italia si definisce anche attraverso il coinvolgimento dei giovani, come evidenziato dal percorso di formazione promosso dal partito di Antonio Tajani. Questo approccio mira a rafforzare la presenza di nuovi talenti all’interno del movimento, mantenendo vivo l’eredità politica di Silvio Berlusconi e garantendo continuità nel tempo. Un’iniziativa che testimonia l’impegno di Forza Italia nel rinnovamento e nella crescita della propria base elettorale.

Diciamo la verità: in pochi credevano alla possibilità che Forza Italia sopravvivesse a Silvio Berlusconi. Il fatto che il partito non solo vada avanti anche senza il suo fondatore, ma che sia persino riuscito a sopravanzare la Lega nei sondaggi tra gli elettori del centrodestra è indubbiamente. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

A Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia. In politica, anche i momenti più informali possono rivelare intenti e strategie, segnando avanti e indietro nel cammino di un partito che si prepara a nuove sfide.

Antonio Tajani risponde alle parole di Pier Silvio Berlusconi, definendole “sollecitazioni positive” e assicurando che il rinnovamento di Forza Italia è in atto. Mentre si trova a Mumbai per il Forum Italia-India, Tajani cerca di rassicurare sui timori interni al partito, sottolineando che le porte sono aperte a un rinnovamento continuo.

