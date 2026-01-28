Ddl assistenza disabilità approvato il profilo professionale | le reazioni politiche di Marti Russo e Occhiuto

Il Senato ha approvato il disegno di legge sugli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. La decisione ha suscitato reazioni tra i politici, con Marti, Russo e Occhiuto che hanno espresso le proprie opinioni. Ora il testo passa alla fase finale, con l’obiettivo di mettere in campo strumenti concreti per le persone con disabilità.

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sugli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. I senatori Russo, Occhiuto e Marti esprimono soddisfazione, definendo il provvedimento un atto concreto di giustizia per i lavoratori e per l’inclusione degli studenti disabili. La riforma introduce il profilo professionale unico e percorsi di assunzione tramite concorsi. Svolta per l’inclusione scolastica. Con il voto favorevole al disegno di legge dedicato agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, il sistema scolastico introduce nuove tutele per operatori e studenti. Il provvedimento punta a superare la precarietà del settore, garantendo un inquadramento contrattuale definito e una maggiore stabilità lavorativa attraverso percorsi di assunzione mirati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Ddl Assistenza Disabilità Le reazioni politiche. Il centrodestra esulta: "Avevamo ragione" Studente accoltellato, le reazioni politiche. Il centro chiede un cambio di passo a Sala Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ddl Assistenza Disabilità Argomenti discussi: Una nuova legge per i caregiver: che cosa cambierà?; Legge Caregiver: fondi e riconoscimento ma per le associazioni non basta; A Monza le persone con disabilità scendono in piazza: un grande flash mob; Approvazione DDL Caregiver familiari. Caregiver familiari, approvato il ddl: il commento della Lega AbruzzoIl Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del caregiver familiari, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. laquilablog.it DDL Locatelli, la rabbia dell’AILA: Inaccettabile, ignora chi assiste familiari con disabilitàVARESE, 25 gennaio 2026-Il via libera al DDL Locatelli, avvenuto il 12 gennaio 2026, non ha portato il sollievo sperato nelle case di migliaia di famiglie italiane. Al contrario, ha sollevato un polve ... varese7press.it Questa mattina siamo stati in piazza a Roma, al fianco dei caregiver che hanno scelto di farsi sentire contro il Ddl Locatelli. Un provvedimento che, a fronte di 91 ore settimanali di assistenza continuativa a familiari con disabilità grave e gravissima, riconosce u facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.