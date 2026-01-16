Arcidiocesi di Benevento due nuove nomine Anticipata la messa di saluto e congedo di Accrocca

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi Mons. Felice Accrocca, in qualità di Amministratore Diocesano dell'Arcidiocesi di Benevento, ha nominato il rev.do sac. don Flaviano Aquino, Amministratore parrocchiale di "San Pietro Apostolo, Santa Margherita e San Felice" in Chianche (AV), in sostituzione del rev.do sac. don Antonio Bonavita, che ringrazia per il ministero svolto a servizio della suddetta parrocchia e il rev. sac. Luigi Ulano, amministratore parrocchiale di "Maria Santissima Annunziata" in Reino (BN), in sostituzione del rev. sac. Nicola Gagliarde, che ringrazia per il ministero svolto a servizio della suddetta parrocchia. Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Benevento ci sarà invece la messa di saluto e congedo di mons. Accrocca per i dieci anni di servizio pastorale all'Arcidiocesi.

