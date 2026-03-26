Marina Berlusconi inviperita coi vertici di Forza Italia dopo il Referendum Gasparri e Barelli a rischio

Dopo la sconfitta al Referendum, Marina Berlusconi ha espresso forte disappunto nei confronti dei vertici di Forza Italia. Secondo quanto riferito, avrebbe avanzato richieste di rinnovamento nella leadership del partito. Gasparri e Barelli sono stati indicati come possibili soggetti a rischio di conferma o rimozione. La situazione ha generato tensioni tra i membri della formazione politica.

Marina Berlusconi, principale finanziatrice di Forza Italia, starebbe spingendo per le dimissioni dei capigruppo al Senato e alla Camera del partito, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. La primogenita del fondatore di Forza Italia avrebbe sentito anche Giorgia Meloni, per capire quanto il Governo sia stabile dopo la sconfitta al Referendum. Marina Berlusconi spinge per le dimissioni di Gasparri e Barelli I congressi regionali di Forza Italia in bilico La telefonata tra Meloni e Marina Berlusconi Marina Berlusconi spinge per le dimissioni di Gasparri e Barelli La posizione maggiormente in bilico all’interno di Forza Italia dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia sarebbe quella di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marina Berlusconi inviperita coi vertici di Forza Italia dopo il Referendum, Gasparri e Barelli a rischio Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia, la drastica decisione di Marina Berlusconi dopo il referendum Terremoto Forza Italia, la decisione clamorosa di Marina Berlusconi dopo il referendumIn Forza Italia si apre una fase di assestamento delicata dopo l’esito negativo del referendum.