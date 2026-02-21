Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 28 febbraio | Sahika ha un piano Ender e Yildiz si alleano
Sahika ha messo a punto un piano intrigante, mentre Ender e Yildiz uniscono le forze. La soap Forbidden Fruit torna in onda dal 23 al 28 febbraio, mostrando tensioni crescenti tra i personaggi principali. Sahika cerca di manipolare le situazioni a suo vantaggio, coinvolgendo anche altri personaggi. Nel frattempo, Ender e Yildiz decidono di collaborare per contrastare le mosse di Sahika. La vicenda si sviluppa tra colpi di scena e alleanze impreviste.
Cosa succederà nella settimana dal 23 al 28 febbraio nell’amata serie turca? Ecco tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit, dal lunedì al sabato in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. Yildiz va via dalla villa e mentre cerca di evitare una macchina, inciampa davanti al cancello. Halit vede tutta la scena e corre da lei e cerca di convincerla a rientrare in casa e riprendersi. Peraltro sprona anche Ender a raccontare tutta la verità in merito all’incidente a tutta la famiglia. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Forbidden Fruit anticipazioni dal 16 al 21 febbraio: Sahika tenta di far fuori Yildiz, Ender è viva e spiazza tuttiSahika ha cercato di uccidere Yildiz, perché voleva assicurarsi di mantenere il suo potere, causando grande tensione nella soap.
Forbidden Fruit, anticipazioni 28 gennaio: Yildiz ospite di Emir, tensioni tra Ender e SahikaIn attesa della prossima puntata di Forbidden Fruit, si approfondiscono le dinamiche tra i personaggi principali.
FORBIDDEN FRUIT Anticipazioni: Kaya sente tutto e tradisce Ender — Sei finita!
Argomenti discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 23 al 28 febbraio; Forbidden fruit, le trame dal 16 al 21 febbraio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 23 al 28 febbraio.
Forbidden fruit, anticipazioni dal 21 al 27 febbraio 2026: Sahika in allarme, il suo piano inizia a vacillareNuovi colpi di scena nelle puntate Forbidden fruit in onda dal 21 al 27 febbraio. Trame complete della soap turca di Canale 5. superguidatv.it
Tutte le emozioni della settimana di Forbidden Fruit dal 16 al 21 febbraio: anticipazioni e tramaForbidden Fruit con le anticipazioni e la sua trama avvincente dal 16 al 21 febbrai o, ci porta verso una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. L’appuntamento con la terza stagione delle ... novella2000.it
«Perché Ender ha accusato Sahika invece di me Forse vuole incastrarmi, o magari non ricorda nulla di quella notte. » Forbidden Fruit torna con il suo ultimo appuntamento settimanale su Canale 5 alle 14. 25, dal lunedì al sabato. Nella puntata di sabato 21 f - facebook.com facebook
L’uomo senza volto di #ForbiddenFruit Chi è il misterioso complice di Sahika Ekinci, la nuova dark lady della dizi di Canale 5 Ecco la risposta x.com