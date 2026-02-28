Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, Ender e Yildiz si alleano contro Sahika. Ender avverte Yildiz che Sahika sta tramando alle sue spalle e potrebbe sfruttare il bambino in arrivo. La trama si concentra sulle tensioni tra i personaggi e sul loro tentativo di contrastare le manovre della donna.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ender mette in guardia Yildiz: Sahika sta tramando alle sue spalle, e potrebbe sfruttare il bambino che sta per nascere. Nell' episodio di sabato 28 febbraio di Forbidden Fruit infatti, le due ex mogli di Halit si alleeranno contro i piani malefici della nuova compagna; intanto l'attenzione è ancora su Kaya e Leyla, dopo che la loro serata si è conclusa in maniera davvero inaspettata. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è come semprealle 14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 28 febbraio: Ender e Yildiz si alleano contro Sahika

Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Sahika ha un piano, Ender e Yildiz si alleanoCosa succederà nella settimana dal 23 al 28 febbraio nell’amata serie turca? Ecco tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit, dal lunedì al...

Forbidden Fruit, anticipazioni 28 gennaio: Yildiz ospite di Emir, tensioni tra Ender e SahikaScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo...

Una selezione di notizie su Forbidden Fruit.

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, anticipazioni 28 febbraio: Ender mette in guardia Yildiz; Forbidden fruit, le trame dal 23 al 28 febbraio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026; Forbidden Fruit: anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 febbraio! Tutte contro Leyla.

Forbidden Fruit Anticipazioni 28 febbraio 2026: Halit sospetta di Kaya, Ender mette Yildiz in guardia!Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 28 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che Halit inizia a guardare Kaya con sospetto, mentre Ender spinge Yildiz a tenere la guardia alta co ... comingsoon.it

Anticipazioni Forbidden Fruit, 23-28 febbraio 2026: Sahika trama la sua vendetta contro YildizIl parto di Yildiz si avvicina e Sahika pianifica qualcosa per metterle contro Halit. Scopriamo le anticipazioni Forbidden Fruit con le puntate ... alfemminile.com

«E così, Lila sta per farla pagare a Yigit...» Le ultime anticipazioni di Forbidden Fruit, la soap turca che appassiona le nostre pomeriggi su Canale 5, riservano colpi di scena che lasciano senza fiato. La giovane Lila, con una strategia degna di una vera protag - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Yildiz finge il travaglio, Halit si infuria e Sahika prepara lo scambio x.com