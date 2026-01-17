Garbagnate, pneumatici bucati alle auto in sosta in via 4 Novembre.

A Garbagnate, in via 4 Novembre, alcuni veicoli parcheggiati hanno subito danni ai pneumatici durante una notte recente. L’episodio, attribuibile a ignoti vandali, ha coinvolto diverse auto in sosta nel centro della città. Si invita la comunità a prestare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti alle autorità competenti.

.In via 4 novembre, nel pieno centro della città di Garbagnate in una notte della scorsa settimana ignoti vandali hanno preso di mira alcune auto parcheggiate al lato della strada. Tra le vetture prese di mira dai vandali, anche una Fiat Punto di un cittadino garbagnatese disabile e anziano, regolarmente parcheggiata nel posto disabili con il relativo tagliando: a quest’auto sono state messe fuor i u s o tre gomme su quattro, costringendo il proprietario a far intervenire il carro attrezzi. E’ stato un brutto risveglio per i residenti: i vandali si sono accaniti almeno contro quattro auto parcheggiate, dato che in caserma dei Carabinieri sono giunte quattro diverse denunce di cittadini, ma non è detto che altri automobilisti non abbiano fatto denuncia. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

