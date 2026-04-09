FoodTalk | Uomini o donne la sfida è comandare in modo virtuoso

Recentemente si è parlato di come i comportamenti autoritari si manifestino in ambienti di lavoro, in particolare nelle grandi cucine e in altri contesti professionali. Entrambi i sessi sono coinvolti in episodi di abusi di potere, senza distinzione di genere. Le dinamiche di autorità, infatti, non sono legate a caratteristiche biologiche, ma si verificano trasversalmente tra uomini e donne.

Gli abusi di autorità avvengono nelle grandi cucine (e non solo) e a compierli sono sia maschi sia femmine. Per cambiare sistema non basta puntare il dito su un solo sesso. Continuano polemiche e discussioni sul caso dello chef Redzepi. Gli abusi in cucina sembrano diventati prerogativa maschile e si parla del patriarcato anche nell'ambiente del food. Ma è davvero così? Che cosa porta a creare condizioni di lavoro sconvenienti? Sulla vicenda del noto chef costretto alle dimissioni è necessaria una riflessione più seria di quella condotta finora sui media. Lo chef famoso nel mondo ha deciso di lasciare il Noma dopo le accuse di abusi. Un errore o un gesto inevitabile? 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - FoodTalk | Uomini o donne, la sfida è comandare in modo virtuoso La corsa cambia il cuore in modo diverso negli uomini e nelle donne?Si corre con le gambe, con la testa ma soprattutto con il cuore, che non ci fa mollare mai. La blender e la sigaraia. Donne in un modo di uominiAGI – La Regina Margherita era un’appassionata di sigari Toscani, al punto da chiedere la fascetta di carta che tutt'oggi li avvolge, per non...