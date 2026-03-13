la blender e la sigaraia donne in un modo di uomini

La Regina Margherita, nota per la sua passione per i sigari Toscani, si interessava così tanto a questa abitudine da chiedere la fascetta di carta che ancora oggi avvolge i sigari, per evitare di sporcarsi le mani. Nel frattempo, la figura della sigaraia era spesso associata a donne che lavoravano nei laboratori di produzione di sigarette, un mestiere tradizionalmente svolto da donne in ambienti specifici.

AGI – La Regina Margherita era un’appassionata di sigari Toscani, al punto da chiedere la fascetta di carta che tutt'oggi li avvolge, per non sporcarsi le mani. Anni dopo, il sigaro (cubano questa volta) passò tra le dita di Marlene Dietrich e Madonna, che lo hanno trasformato in un simbolo di stile, trasgressione o potere. Eppure, almeno in Italia, nessuna donna è passata dal fumarlo a fare del sigaro una professione. Almeno finora: Asia Scannella è una junior blender di Manifatture Sigaro Toscano (MST) e sta studiando per diventare master blender. Per dirla con altre parole, Asia è il ‘naso’ (o il sommelier) dei sigari. Un settore il suo, e, in particolare, un mestiere tradizionalmente riservato agli uomini. 🔗 Leggi su Agi.it

