Un nuovo studio australiano analizza come la corsa e gli sport di resistenza influenzino il cuore negli uomini e nelle donne. I ricercatori hanno scoperto che le risposte cardiache sono diverse tra i due sessi. Mentre entrambi migliorano la salute del cuore, le modifiche che si verificano sono distinte. La ricerca punta a capire meglio queste differenze per personalizzare meglio gli allenamenti e prevenire problemi futuri.

Si corre con le gambe, con la testa ma soprattutto con il cuore, che non ci fa mollare mai. Ma cosa fa la corsa al cuore? Funziona come con gli altri muscoli, che diventano più grossi e performanti? In effetti la corsa fa questo effetto anche a livello cardiaco, ma non tutto è così chiaro. Per esempio, il rimodellamento del cuore avviene in maniera uguale per tutti i runner, uomini e donne? Sembra strano, ma la ricerca scientifica non ha affrontato in maniera approfondita la questione. Si è focalizzata sugli effetti maschili, meno su quelli femminili. Cose che capitano, purtroppo. D’altra parte, per quanto tempo si è pensato che la corsa avesse effetti negativi sulla salute delle donne? Gli 800 metri esordirono e sparirono con le Olimpiadi di Amsterdam 1928. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La corsa cambia il cuore in modo diverso negli uomini e nelle donne?

