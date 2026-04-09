Fondi Fse+ in Valle d’Aosta | polemica per i corsi di sicurezza

In aula regionale si è acceso un dibattito riguardo alla gestione dei fondi Fse+ destinati al progetto Percorsi di Futuro in Valle d’Aosta. La Lega valdostana ha criticato l’amministrazione, sostenendo che siano state create disparità tra i vari percorsi formativi. La discussione si è concentrata sulle modalità di assegnazione e utilizzo di tali fondi, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle decisioni prese.

Un dibattito acceso è scoppiato in aula regionale riguardo alla gestione dei fondi Fse+ destinati al progetto Percorsi di Futuro, con la Lega valdostana che accusa l’amministrazione di aver creato una disparità nei percorsi formativi. Al centro della controversia c’è un corso specifico per addetti ai servizi di controllo e sicurezza, i cui partecipanti sono cittadini stranieri, prevalentemente extra-Ue, selezionati in base a criteri di vulnerabilità sociale. Le contestazioni sulla gestione dei fondi pubblici. Andrea Manfrin ha presentato un’interrogazione per denunciare quella che definisce una discriminazione rilevante nei confronti dei residenti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi Fse+ in Valle d’Aosta: polemica per i corsi di sicurezza Soccorsi in Valle d’Aosta: svolta digitale per blindare la sicurezzaLa terza Commissione Assetto del territorio ha dato il via libera a un disegno di legge per potenziare le radiocomunicazioni e la protezione civile... Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.3 in Valle d’Aosta: scossa avvertita in serata Argomenti più discussi: Fascicolo sanitario elettronico, carenze in tutte le Regioni e rischio restituzione fondi PNRR; Sostegno alle aree interne, dalla Regione 14 milioni per la Valle Camonica; Aree interne: approvate le linee guida per Alto Sangro e Valle del Sagittario; I Comuni di Alto Sangro e Valle del Sagittario insieme per combattere lo spopolamento. La Sicilia non ha perso i fondi del #PNRR per il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e questo è il primo punto da chiarire Leggi qui l'articolo: https://ilsicilia.it/fse-2-0-sicilia-in-linea-sui-target-ma-resta-il-nodo-dellutilizzo-criticita-diffuse-in-tutta-italia/ Regione Sicili - facebook.com facebook