Fondazione Cariparma stanzia oltre 1,5 milioni di euro per i dottorandi dell’Università

La Fondazione Cariparma ha annunciato un finanziamento superiore a 1,5 milioni di euro destinato ai dottorandi dell’università locale. La somma sarà utilizzata per sostenere progetti di ricerca e formazione dei giovani ricercatori. La decisione mira a rafforzare il ruolo dell’istituzione nel promuovere lo sviluppo scientifico e l’innovazione tra le nuove generazioni. La cifra rappresenta un investimento rilevante nel settore accademico e della ricerca.

Un segnale forte per attestare concretamente che il futuro passa dalla ricerca e dalle giovani generazioni. È questo il messaggio lanciato oggi a Palazzo Bossi Bocchi, dove è stato annunciato un importante incremento del sostegno di Fondazione Cariparma ai dottorati di ricerca dell’Università di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Contrasto alla marginalità e povertà in Puglia: la Regione stanzia oltre 41 milioni di euroLe risorse saranno trasferite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai territori, in modo a da garantire maggiore rapidità... Fondazione della Comunità bergamasca, oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di iniziative territorialiI contributi economici sono suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del sociale (710 mila euro), della cultura (500 mila euro) e dell’ambiente... Fondazione Cariparma incrementa il sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’Università di Parma - VideointervsteFondazione Cariparma incrementa il suo sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’ Università di Parma. Si passa da 600 mila euro ad oltre 1,5 milioni. La somma servirà a finanzia ... gazzettadiparma.it Fondazione Cariparma e Green Economy Festival: un sostegno che si rinnova In evidenzaFondazione Cariparma, per il terzo anno consecutivo, dona sei volumi a studenti e studentesse dell’Università di Parma che parteciperanno ai seminari del Festival Si rinnova per il terzo anno consecut ... gazzettadellemilia.it