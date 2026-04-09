Follia a Pasquetta | scaglia una bottiglia rotta contro una famiglia poi armato di catena e coltello scatena il panico aggredendo un cittadino intervenuto per ammonirlo

A Pasquetta si è verificato un episodio violento in cui un uomo ha scagliato una bottiglia rotta contro una famiglia, poi si è armato di catena e coltello, aggredendo anche un cittadino che aveva cercato di calmarlo. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno identificato e denunciato un uomo di 30 anni, un cittadino straniero, per porto illegale di armi e oggetti contundenti.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato un 30enne straniero per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.L’episodio si è verificato intorno alle 20:30 della sera di Pasquetta, nel cuore del centro storico cittadino. Una pattuglia della Sezione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull'autobus in corso Grosseto: arrestato un 20enneQuando l'agente lo ha avvicinato con l'intento di calmarlo, il giovane ha iniziato a inveire contro di lui minacciandolo per poi scagliare fuori dal... Savona, follia in centro: 47enne ruba un vestito e scatena il caos aggredendo commesse, clienti e poliziottiUn arresto e diversi feriti il bilancio di un episodio di rapina e violenza avvenuto nei giorni scorsi a Savona, dove una donna di quarantasette... Si parla di: Notte di follia a Casalpusterlengo: maxi rissa con lancio di sedie e tavolini, un accoltellamento. Lunga scia di sangue in città; Follia nel Vesuviano, aggredisce la compagna davanti ai figli minorenni e si scaglia contro la polizia.