Savona follia in centro | 47enne ruba un vestito e scatena il caos aggredendo commesse clienti e poliziotti

A Savona, una donna di 47 anni è stata arrestata dopo aver rubato un vestito in un negozio del centro e aver scatenato il caos. Durante la fuga ha aggredito commesse, clienti, agenti di polizia e sanitari intervenuti sul posto. L’episodio ha coinvolto diverse persone, con momenti di violenza e resistenza che hanno reso necessaria l’intervento delle forze dell’ordine.

Un arresto e diversi feriti il bilancio di un episodio di rapina e violenza avvenuto nei giorni scorsi a Savona, dove una donna di quarantasette anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito dipendenti di un negozio, clienti, agenti e personale sanitario. L’intervento è stato reso necessario a seguito di una segnalazione per furto in un esercizio commerciale del centro cittadino. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il 1 1 2 NUE ha ricevuto una chiamata da un negozio di abbigliamento del centro di Savona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Savona, follia in centro: 47enne ruba un vestito e scatena il caos aggredendo commesse, clienti e poliziotti Articoli correlati Follia al bar: uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziottiIntervento della Polizia di Stato in un locale di via San Donino: l’aggressore, un 54enne algerino, ora rischia l’espulsione Un episodio di violenza... Leggi anche: Ruba i prodotti dagli scaffali, poi tenta la fuga aggredendo il personale del supermercato Aggiornamenti e notizie su Savona follia in centro 47enne ruba un... Argomenti discussi: Carcare, al Teatro Santa Rosa lo spettacolo Genio e follia per il 41° Ciclo del Centro Calasanzio; Carcare, al Teatro Santa Rosa lo spettacolo Genio e follia per il 41° Ciclo del Centro Calasanzio.