Sabato 11 aprile, all’Arena Flegrea di Napoli, si terrà un evento musicale con il dj e producer francese Folamour, che presenterà un set esclusivo. Durante la serata, circa 600 persone si ritroveranno sul palco in occasione della fase ufficiale del progetto Arena on stage. L’evento è stato annunciato come una delle tappe principali di questa iniziativa, con la presenza di artisti internazionali.

Sabato 11 aprile, l’Arena Flegrea di Napoli ospiterà il dj e producer francese Folamour per una serata che segna la fase ufficiale del progetto Arena on stage. L’evento, nato dalla sinergia tra il Collettivo Core e la realtà milanese Soulstice, propone un format innovativo che prevede la presenza di 600 spettatori direttamente sul palco, trasformando la maestosa cavea della struttura nel fondale naturale dell’esperienza sonora. Riconfigurare lo spazio scenico: la rivoluzione del punto di vista. L’Arena Flegrea, situata nel cuore della Mostra d’Oltremare e caratterizzata da una storia stratificata che ha ospitare dall’opera al teatro fino ai grandi concerti internazionali, si prepara a una nuova declinazione funzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folamour all’Arena Flegrea: 600 persone sul palco per un set unico

All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On StageAll'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour.

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All’Arena Flegrea succede qualcosa di inedito: il pubblico non resta più sotto il palco, ma ci sale sopra. Un nuovo format che rivoluziona il modo di vivere la musica dal vivo a Napoli. - facebook.com facebook