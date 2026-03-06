Benevento-Catania Floro Flores | Non è finita i siciliani non molleranno

Dopo la partita tra Benevento e Catania, Floro Flores ha dichiarato che la sfida non è ancora conclusa, sottolineando che i siciliani non intendono mollare. Al termine dell’incontro, i tifosi del Benevento hanno celebrato con un forte coro al “Ciro Vigorito”, come segno di entusiasmo e di vittoria. La gara si è conclusa con questa atmosfera carica di emozioni.

Floro, Floro, Floro. A fine gara si è alzato forte il grido al “Ciro Vigorito” come una vera e propria liberazione. Un giusto tributo per un tecnico che dal suo avvento ha cambiato il destino dei giallorossi, ora a +10 sul Catania. Queste le parole di mister Floro Flores in sala stampa: CATANIA – “Sapevamo di incontrare una squadra forte nei singoli e come collettivo. Non sono contento della prestazione in generale, ma ci sta. All’inizio siamo andati un po’ in difficoltà. C’era grande rispetto per il Catania. Siamo stato un po’ fortunati e ce la portiamo a casa”. PRISCO – “La differenza tra noi e loro sta anche in questo. Loro sono un gruppo molto esperto, noi un mix di giovani e ragazzi esperti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

