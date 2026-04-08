Barcellona Flick furioso | C’era un rigore netto e un secondo giallo per l’Atletico! Non sono neanche sicuro fosse rosso per Cubarsi

Dopo la partita di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, l’allenatore del Barcellona ha espresso il suo disappunto riguardo a due decisioni arbitrali. Ha affermato che c’era un rigore evidente che non è stato concesso e ha commentato che il secondo cartellino giallo mostrato a un giocatore dell’Atletico potrebbe non essere stato un rosso diretto. La partita, valida per i quarti di finale, ha suscitato molte polemiche sul comportamento dell’arbitro.

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