Hansi Flick si è scagliato contro l’arbitro dopo che il gol di Cubarsi è stato annullato nel match di ieri, causando la sua furia in conferenza stampa. Il tecnico tedesco ha parlato di errore evidente e di decisione che ha compromesso il risultato della squadra, sottolineando che l’episodio ha scatenato un forte malcontento tra i giocatori. Flick ha inoltre accusato gli arbitri di una gestione “poco chiara” e ha messo in evidenza come questa decisione abbia influito negativamente sulla prestazione dei suoi. La polemica si accende dopo che l’arbitro ha fermato il gioco al 75’ per un pres

"> Hansi Flick e la Polemica sull’Arbitro. Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, non ha risparmiato critiche all’arbitro dopo la partita contro l’Atletico Madrid. Nel post-partita, Flick ha usato un’ironia tagliente per commentare la decisione di annullare un gol di Pau Cubarsi, che avrebbe potuto cambiare l’andamento della gara. Secondo Flick, l’operato dell’arbitro ha suscitato molte domande e ha sollevato il dibattito sull’uso del VAR, la tecnologia di assistenza arbitrale. Flick ha dichiarato: “Sembra che ci siano due tipi di regole: quelle per il Barcellona e quelle per gli altri”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Flick furioso per il gol annullato a Cubarsi: “È un disastro”.

Dopo il controverso pareggio contro il Verona, il Napoli esprime il suo disappunto per il gol annullato, con Hojlund che difende la propria posizione sui social.

Segui in tempo reale le principali emozioni della 15ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su gol, cronaca e risultati delle sfide più importanti.

Contenuti correlati

Laporta furioso contro l’arbitraggio dopo l’espulsione di Flick: Eccesso di zeloDurante l’Assemblea dei delegati del Barcellona di ieri, il presidente Joan Laporta e i dirigenti del club hanno tracciato un bilancio dell’ultimo esercizio, ma l’attenzione è stata tutta per le ... tuttomercatoweb.com

Dopo Xavi Simons, è il turno di Dro Fernández: il PSG sta per portare via al Barcellona un altro talento made in La Masia. Classe 2008, Dro è l’ultimo gioiello della cantera Blaugrana. Per questo, la sua decisione ha fatto infuriare non poco Flick #cronache - facebook.com facebook