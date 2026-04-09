Flavio Cobolli sbrocca con l' arbitra Aurelie Tourte | Non fai niente?

Durante un match a Monaco, il tennista ha avuto un incidente con l’arbitra, rivolgendo parole dure e accusandola di non intervenire. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, con il giocatore visibilmente alterato. La discussione si è protratta per alcuni istanti, mentre l’arbitra rimaneva in silenzio. Nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze di quanto accaduto è stata ancora resa nota.

Chiamatelo “il Cobolli” furioso”, perché Flavio nel mercoledì monegasco era un po’ così: una belva. Il Master 1000 di Montecarlo per il romano si è chiuso nel peggiore dei modi, la sconfitta in due set contro il belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking mondiale, e la rabbia contro la giudice di sedia Aurélie Tourte per alcuni rumori che non avrebbe gradito da parte del pubblico. Il romano non è comunque riuscito a trovare continuità contro un avversario molto aggressivo, capace di mantenere alta l’intensità soprattutto nei momenti decisivi. Dopo il 6-3 del primo parziale in favore del belga, anche il secondo set sembrava ormai indirizzato: Blockx è salito fino al 5-3, pronto a chiudere l’incontro al servizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flavio Cobolli sbrocca con l'arbitra Aurelie Tourte: "Non fai niente?" Flavio Cobolli scende in campo a Miami con un orologio da vero intenditoreIn questi giorni il profilo Instagram di Flavio Cobolli è diventato una piccola ossessione. Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turno(Adnkronos) – Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Si parla di: Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cobolli e Musetti (LIVE) - LiveTennis.it. Flavio Cobolli si sfoga a Montecarlo: Sono frustrato dai tanti allenamenti e viaggiLa stagione di Flavio Cobolli è stata fin qui contraddistinta da alti e bassi. Il tennista romano ha vissuto quest’anno probabilmente il momento più importante della sua carriera, alzando a marzo il p ... tennisworlditalia.com Flavio Cobolli eliminato a Montecarlo: Frustrato da viaggi e allenamenti, giocherò sempre più di altriFlavio Cobolli è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, cedendo al cospetto di un qualificato con il ... oasport.it