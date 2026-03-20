Flavio Cobolli si presenta a Miami con un orologio di alta gamma, attirando l'attenzione degli appassionati. Nei giorni scorsi, il suo profilo Instagram è stato molto seguito, con numerosi post e storie che mostrano dettagli del suo stile e delle sue scelte di moda. L'attenzione sui social è cresciuta, e l'algoritmo ha riproposto frequentemente contenuti legati a lui, creando un flusso continuo di visualizzazioni.

In questi giorni il profilo Instagram di Flavio Cobolli è diventato una piccola ossessione. E l'algoritmo, ovviamente, deve averlo capito, così ogni volta che apro il è un loop continuo. Cobolli mentre si allena con Musetti, Cobolli che sfoggia la sua nuova maglietta con la stessa faccia di Cobolli che esulta in stile Hulk, Cobolli che mangia cena con Fognini, Cobolli che fa i complimenti al suo grande amico Edoardo Bove per il gol realizzato con la maglia del Watford in Championship. E poi lui, sempre lui, con quell’orologio al polso. Anche in campo. Telcel ATP 500 Mexican Open 2026 - Final Day. ACAPULCO, MEXICO - FEBRUARY 28: Flavio Cobolli of Italy celebrates victory against Frances Tiafoe of USA during the Men's Single Final of the Telcel ATP 500 Mexican Open 2026 at Arena GNP Seguros on February 28, 2026 in Acapulco, Mexico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Flavio Cobolli scende in campo a Miami con un orologio da vero intenditore

Articoli correlati

Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la vittoria ad Acapulco? Assegno da festeggiare con la top-15Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, completando una settimana da urlo sul cemento della località messicana culminata con...

Da Flavio Cobolli a Francesco Camarda, da Sara Curtis a Flora Tabanelli: i giovani sportivi italiani da tenere d'occhio nel 2026Il 2025 ha regalato allo sport italiano tante soddisfazioni, soprattutto lontano dal calcio.

Altri aggiornamenti su Flavio Cobolli

Temi più discussi: Flavio Cobolli scende in campo a Miami con un orologio da vero intenditore; Belinda Bencic e Flavio Cobolli, tra risate, battute e vittorie: Abbiamo avvertito subito questo legame naturale; Indian Wells, Cobolli: Imparo tantissimo da lei. Bencic: Flavio ha conquistato il cuore di mia figlia; Ranking Atp: Sinner è più vicino, ma a Miami non può guadare molto su Alcaraz.

Le parole di Flavio Cobolli prima dell'esordio in campo al Miami OpenIl tennista romano arriva in Florida con grandi ambizioni, forte dellingresso in top 15 ... msn.com

Indian Wells, Cobolli: Imparo tantissimo da lei. Bencic: Flavio ha conquistato il cuore di mia figliaFlavio Cobolli e Belinda Bencic celebrano la loro intesa tennistica a Indian Wells e guardano alla prossima occasione, magari a ... ubitennis.com

Flavio e Lorenzo preparano insieme il loro esordio a Miami Flavio Cobolli - facebook.com facebook

BRAVISSIMI! Belinda Bencic e Flavio Cobolli vincono il doppio misto a Indian Wells battendo in finale la coppia Dabrowski/Glasspool 6-3, 2-6, [10-7] #Tennis #IndianWells #Cobolli #Bencic x.com