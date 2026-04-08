Montecarlo con Musetti eliminato anche Cobolli | Flavio ko al secondo turno

Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, il pomeriggio di mercoledì 8 aprile ha visto uscire dal campo due giocatori italiani. Dopo l’eliminazione di Musetti, anche Cobolli ha perso al secondo turno. La giornata ha portato dunque un ulteriore passo falso per il tennis azzurro in questa fase del torneo. Nessun altro dettaglio sui risultati o sui match disputati è stato comunicato.

(Adnkronos) – Pomeriggio da dimenticare per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Montecarlo, oggi mercoledì 8 aprile. Si ferma al secondo turno la corsa di Flavio Cobolli nel torneo: l'azzurro, numero 16 del mondo e 10 del seeding, cede al belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Atp Montecarlo, Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Montecarlo, Cobolli eliminato al secondo turno: Blockx vince in due setSi ferma al secondo turno il cammino di Flavio Cobolli al “Rolex Monte-Carlo Masters” , terzo Masters 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del... Temi più discussi: Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; Tennis, Atp Montecarlo: avanti Lehecka e Rublev, definiti i rivali di Musetti e Alcaraz; Sinner nella parte bassa con Zverev, Musetti con Alcaraz: sorteggiato il tabellone del torneo di Montecarlo. Montecarlo, con Musetti eliminato anche Cobolli: Flavio ko al secondo turnoRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it Musetti eliminato da Montecarlo, ko con Vacherot: ecco quanti punti perde e quante posizioni nel rankingLorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Montecarlo e complica notevolmente la sua situazione in chiave ranking. L'azzurro crolla contro il ... msn.com COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook #Berrettini- #Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com