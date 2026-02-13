Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesi. Non bastasse la siccità, sull’acqua si consuma un’altra beffa per gli agricoltori. Sono oltre quattro i milioni di euro che il Consorzio di bonifica Centro Sud vuole recuperare, entrando in una fase di tensione con le aziende agricole già alle prese con raccolti compromessi.

Non bastasse la siccità, sull’acqua si consuma un’altra beffa per gli agricoltori. Sono oltre quattro i milioni di euro che il Consorzio di bonifica Centro Sud vuole recuperare tassando ulteriormente imprese e coltivatori sul costo dell'acqua utilizzata nel 2022. Le cartelle per il conguaglio stanno arrivando a destinazione, le tariffe sono state praticamente raddoppiate e il balzello sta creando ulteriori tensioni tra gli agricoltori, già sul piede di guerra per il tributo 630. Cosa sta accadendo? Lo spiega lo stesso Consorzio: nel 2022 si verificò “un aumento eccezionale dei costi energetici, dovuto all’imprevedibile e noto contesto bellico internazionale, che ha comportato maggiori spese di gestione per oltre 4,2 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il Comitato Bonifica Sostenibile ha commentato la recente sentenza del Tar sulla contribuenza consortile, sottolineando che le delibere contestate sono nulle e che gli agricoltori devono ricevere i rimborsi dovuti.

La Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha richiesto la sospensione delle cartelle di conguaglio relative al servizio irriguo del 2022, inviate tra novembre e dicembre 2025.

