Un studente di Firenze è stato sospeso fino a giugno dopo essere stato trovato con un coltello a scuola. I genitori hanno contestato il provvedimento, ma il Tribunale amministrativo si è pronunciato a favore dell’istituto, ritenendo il motivo della sospensione prevalente rispetto alle eventuali altre considerazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione di situazioni di questo genere all’interno delle scuole della città.

Un sedicenne di un liceo di Firenze è stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico dopo essersi presentato in classe con un coltello di 30 centimetri. Il provvedimento, deciso dal Consiglio d'istituto, è stato recentemente confermato dal Tar della Toscana, che ha respinto l'istanza cautelare presentata dai genitori del ragazzo., Secondo quanto riportato in queste ore dall'edizione locale de La Nazione, l'episodio violento non sarebbe isolato: dall'analisi del cellulare del ragazzo sarebbero emerse infatti immagini di "estrema violenza, anche a sfondo sessuale" condivise nelle chat di classe. Comportamenti che per il consiglio dell'istituto superiore sono diventati, episodio dopo episodio, una minaccia per "l'incolumità di tutti i componenti della comunità scolastica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, si presenta a scuola con il coltello: scatta la sospensione fino a giugno

Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugnoFirenze, 9 aprile 2026 – Si è presentato in classe con un coltello di 30 centimetri nello zaino.

Si presenta con un coltello fuori dalla scuola, poi minaccia una maestra e altre donne: era arrabbiato con la proprietaria di un cane che aveva sporcatoDOLO (VENEZIA) - Momenti di paura ieri, intorno all’ora di pranzo, nell’area adiacente alle scuole medie dolesi a causa di un uomo di colore, che ha...

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