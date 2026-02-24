Si presenta con un coltello fuori dalla scuola poi minaccia una maestra e altre donne | era arrabbiato con la proprietaria di un cane che aveva sporcato

Un uomo armato di coltello davanti a una scuola ha minacciato una maestra e altre donne, reagendo alla rabbia per un episodio di sporco causato da un cane. La sua presenza ha creato scompiglio tra gli studenti e i residenti, che si sono barricati in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo, lasciando tutti sotto shock e con il timore di ulteriori conseguenze.

DOLO (VENEZIA) - Momenti di paura ieri, intorno all'ora di pranzo, nell'area adiacente alle scuole medie dolesi a causa di un uomo di colore, che ha terrorizzato i passanti brandendo un coltello. Inizialmente si pensava che fosse diretto verso la scuola De Amicis con l'intenzione di fare del male a qualche genitore o alunno. Con l'intervento dei carabinieri, chiamati da più persone, si è invece scoperto che il comportamento aggressivo era rivolto a una donna rea di aver fatto fare i bisogni al proprio cane davanti alla sua porta di casa senza poi ripulire la strada dalle deiezioni. Così almeno l'uomo, un quarantacinquenne di origini africane, ha raccontato ai militari dopo essere stato intercettato.