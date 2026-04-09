Coltello di 30 centimenti nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat Sedicenne sospeso fino a giugno

Un ragazzo di sedici anni è stato sospeso fino a giugno dopo essersi presentato a scuola con un coltello di 30 centimetri nello zaino. Durante l’attività scolastica, sono state trovate sul suo cellulare immagini di forte violenza, anche a sfondo sessuale, condivise in una chat con altri studenti. La scuola ha preso provvedimenti immediati, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Firenze, 9 aprile 2026 – Si è presentato in classe con un coltello di 30 centimetri nello zaino. E dal suo cellulare, nella chat condivisa con gli altri alunni, sono emerse immagini di “estrema violenza, anche a sfondo sessuale”. Comportamenti che per il consiglio dell’istituto superiore sono diventati, episodio dopo episodio, una minaccia per “l’incolumità di tutti i componenti della comunità scolastica”. E perciò è scattata la sospensione. Un episodio di disagio giovanile. La storia del 16enne ricorda per molti versi le vicende che purtroppo hanno segnato le cronache nazionali nelle ultime settimane. Disagio giovanile: che spesso sfocia in gesti violenti tra le mura scolastiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugno Droga e coltello nello zaino, un arresto per spaccio vicino alla scuolaI carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a 600 grammi... Bologna, droga e coltello nello zaino spaccia vicino a scuola: arrestato peruvianoBOLOGNA – I carabinieri della stazione Pilastro lo hanno trovato seduto sulla panchina con un coltello a scatto che spuntava dallo zaino insieme a... Temi più discussi: Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugno; Raffica di controlli sulle strade nel fine settimana: due coltelli sequestrati in zona stazione; Bolzano, lite alla stazione di Ora: un uomo ubriaco aveva un coltello da cucina lungo 20 centimetri; Interviene in difesa della barista, cliente ferito con un coltello. Coltello (di 30 centimenti) nello zaino a scuola e messaggi violenti in chat. Sedicenne sospeso fino a giugnoLa lama di trenta centimetri trovata dai docenti. Per l’Istituto è a rischio l’incolumità dei compagni. I genitori impugnano il provvedimento ma il Tar dà loro torto ... lanazione.it Mortara, denunciato 40enne ubriaco con un coltello di 31 centimetriMORTARA. Scende dal treno con un coltello lungo oltre 30 centimetri: denunciato un quarantenne. È accaduto poco dopo la mezzanotte alla stazione di Mortara, in provincia di Pavia. A dare l’allarme son ... laprovinciapavese.gelocal.it Brandiva coltello in strada a Ragusa: condannato a 8 mesi, pena sospesa https://gazzettadelsud.it/p=2194321 - facebook.com facebook