Sora liceale accoltellato davanti al Liceo Artistico | caccia all’aggressore

Sora, un liceale è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare l'aggressore. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e residenti, mentre le forze dell'ordine proseguono le attività investigative per fare luce sull'accaduto.

I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all’aggressore di un liceale che è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l’aggressione è stata una breve ma accesa discussione. Poi il giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online

