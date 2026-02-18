Weekend sul Lago di Garda | Salò il Vittoriale ed i luoghi Dannunziani

Il weekend sul Lago di Garda prende vita con una visita a Salò, dove il fascino delle sue strade si mescola alla vista del lago, e il Vittoriale degli Italiani, che ospita oggetti e arredi originali di Gabriele D’Annunzio. La causa di questa fuga è la voglia di scoprire i luoghi che hanno ispirato scrittori e artisti, mentre le acque del lago brillano sotto il sole e gli ulivi e i limoni crescono lungo le sue sponde. Nei borghi più eleganti, le case storiche raccontano storie di un passato ricco di eventi e personalità.

Acque che scintillano tra ulivi e limoni, borghi eleganti affacciati sul lago, dimore storiche cariche di memoria e panorami che hanno ispirato poeti, artisti e protagonisti della storia italiana. Questo viaggio sul Lago di Garda è un'esperienza intensa e affascinante, capace di unire bellezza paesaggistica, arte, letteratura e storia del Novecento. Dalla magia di Sirmione, con le sue vestigia romane sospese sull'acqua, al Vittoriale degli Italiani, dimora monumentale di Gabriele d'Annunzio, fino ai raffinati lungolaghi di Salò, Gardone Riviera e Gargnano: tre giorni per scoprire uno dei territori più suggestivi d'Italia, accompagnati da una delle nostre prestigiose firme de ilGiornale con visite guidate e momenti di libertà per assaporare l'atmosfera unica del Garda.