Paratici a Dazn | Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo ecco cosa ho detto ai ragazzi

Fabio Paratici torna in Serie A e si presenta emozionato prima della partita contro il Torino. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina ha detto di aver detto ai giocatori che è bello essere di nuovo in Italia, dopo le esperienze con Juventus e Tottenham. Paratici ha anche elogiato l’allenatore e si è detto felice di lavorare con lui.

