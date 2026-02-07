Paratici a Dazn | Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo ecco cosa ho detto ai ragazzi
Fabio Paratici torna in Serie A e si presenta emozionato prima della partita contro il Torino. Il nuovo direttore sportivo della Fiorentina ha detto di aver detto ai giocatori che è bello essere di nuovo in Italia, dopo le esperienze con Juventus e Tottenham. Paratici ha anche elogiato l’allenatore e si è detto felice di lavorare con lui.
Approfondimenti su Paratici Fiorentina
Ultime notizie su Paratici Fiorentina
Fiorentina, Paratici: Belle sensazioni. Ecco cosa ho detto alla squadraFabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima del Torino visto il suo ritorno in Italia: È bello essere tornato. Sono belle ... firenzeviola.it
Paratici pre Fiorentina-Torino: Non ci salviamo in un mese, ma il 24 maggioLe parole dei protagonisti prima della sfida tra viola e granata ... msn.com
"Paratici fondamentale dopo 7 anni di nulla cosmico. Non è vero che negli ultimi anni ci sono stati solo Pradè e Corvino...". La presa di posizione dell'intermediario e grande tifoso viola facebook
