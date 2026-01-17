Mateta Juve il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese | ecco cosa ha detto

Mateta Juve, l’allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato la situazione del calciatore francese, attirando l’interesse della Juventus. Glasner ha fornito dettagli sullo stato di forma e le prospettive del giocatore, offrendo uno sguardo sulla possibile evoluzione della trattativa. La società bianconera monitora attentamente le notizie provenienti dall’Inghilterra, valutando eventuali opportunità di mercato legate al profilo in questione.

La Juventus osserva con attenzione ciò che trapela dall'Inghilterra. Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma oggi alle 16, e inevitabilmente il focus si è spostato su Jean-Philippe Mateta, attaccante più volte accostato ai bianconeri nelle ultime settimane. LE PAROLE DI GLASNER SU MATETA – «Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo in cui il Crystal Palace dirà: 'mancano 18 mesi alla fine del suo contratto' concludiamo l'affare. Se lui vorrà e se nessuno pagherà questo prezzo lui resterà» .

