Sanremo 2026 siparietto a La Pennicanza | Carlo Conti in videochiamata con Fiorello spunta davanti all’Ariston

Carlo Conti ha partecipato a “La Pennicanza” tramite videochiamata, sorprendendo Fiorello mentre si trovava davanti all’Ariston. La scena si è svolta durante la trasmissione di Rai Radio2, dove i due si sono scambiati battute mentre il conduttore appariva in diretta dal palco del Festival di Sanremo. La telefonata ha attirato l’attenzione dei presenti e degli ascoltatori, creando un momento di spontaneità prima dell’inizio ufficiale dell’evento.

A “ La Pennicanza ” – il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre – Sanremo inizia in anticipo. Nel giorno della prima serata del Festival, Fiorello e Biggio ospitano a sorpresa Carlo Conti: il conduttore e direttore artistico della kermesse risponde in diretta alla chiamata dello showman e, tra una prova e l’altra, interrompe i suoi impegni per raggiungere la postazione dello show all’esterno dell’ Ariston, affiancando il maestro Cremonesi in collegamento. “Una pennica ora? Impossibile. Abbiamo le prove, poi arriva Tiziano Ferro, devo parlare con Laura e Can. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Carlo Conti in videochiamata con Fiorello: "Pilar Fogliati co-conduttrice"Questa mattina, Carlo Conti ha fatto una telefonata in diretta con Fiorello, annunciando ufficialmente che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo.

Fiorello a La Pennicanza, le rivelazioni di Carlo Conti: “I Pooh a Sanremo”. E i Jalisse?Fiorello torna a parlare di Sanremo durante La Pennicanza e rivela di sentire la mancanza di quei tempi in cui conduceva il Festival con Amadeus.

