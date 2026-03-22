Bezzecchi | Venerdì ho fatto schifo Valentino mi ha scritto e mi ha caricato

Da gazzetta.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista a Sky Sport di Marco Bezzecchi dopo aver vinto il GP Brasile: "Valentino Rossi mi ha scritto e mi ha caricato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Venerdì ho fatto schifo, Valentino mi ha scritto e mi ha caricato"

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