Stuprava una bambina figlia della compagna e dava manganellate in casa | condannato a 18 anni

Il verdetto del tribunale di Arezzo per un 35enne: avrebbe abusato della piccola fin da quando aveva 8 anni, stordendola con alcol e droghe. Picchiava la donna e i suoi figli tanto da far finire tutti in ospedale Si è chiusa con una dura condanna, 18 anni di reclusione, la vicenda di un uomo, residente nell'Aretino, finito a processo con l'accusa di violenza sessuale su minore e maltrattamenti familiari. Il 35enne, originario della Tunisia, è stato condannato ieri, mercoledì 25 febbraio, dalla Corte d'Assise di Arezzo, perché avrebbe abusato sessualmente della figlia della compagna - una bimba di appena 8 anni quando sarebbero iniziate le prime attenzioni morbose dell'uomo - oltre a essersi reso responsabile di gravi episodi di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

