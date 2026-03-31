Finge di essere il padre e tenta di portare via un bimbo | arrestato 30enne a Osio Sotto Bergamo

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dopo aver tentato di portare via un bambino di otto anni fingendosi il padre. L'episodio si è verificato in un luogo pubblico, dove il ragazzo ha resistito e ha attirato l’attenzione degli adulti presenti. La polizia è intervenuta immediatamente e ha fermato l'uomo, che ora si trova in stato di fermo.

Ha provato a portare via un bambino di otto anni spacciandosi per il padre, ma il piano è fallito grazie alla prontezza del piccolo e all’intervento degli adulti presenti. È accaduto negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento di bambini impegnati negli allentamenti di calcio. Protagonista un uomo di 30 anni, incensurato e residente a Dalmine, arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato. Secondo la ricostruzione, si sarebbe avvicinato al bambino sostenendo di essere il padre e tentando di portarlo via dagli spogliatoi. Decisiva è stata la reazione del minore che ha avvisato l’istruttore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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