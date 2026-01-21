Cercasi lavoratori under 30 diplomati o laureati come operai tecnici e servizi Ma non si trovano aziende in difficoltà

Per gennaio, nelle Marche, sono previste circa 12.900 assunzioni da parte delle aziende, secondo il sistema Excelsior di Unioncamere. La domanda riguarda principalmente lavoratori under 30, diplomati o laureati, come operai, tecnici e professionisti dei servizi. Tuttavia, il mercato del lavoro affronta difficoltà nel reperire queste figure, evidenziando una leggera flessione rispetto allo scorso anno. Una sfida che richiede attenzione e strategie efficaci per favorire l’occupazione giovanile.

Per gennaio sono 12.900 le assunzioni programmate dalle imprese nelle Marche. Il dato, diffuso dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere, indica un trend in leggera flessione: 390 ingressi in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Se si guarda all'intero primo trimestre, le assunzioni previste sono 32.190, cioè quasi 2.000 in meno rispetto al primo trimestre del 2025. Nonostante la domanda di personale, il 50% delle imprese prevede di non riuscire a reperire i profili richiesti. Un ostacolo che incide direttamente sulle possibilità di crescita del sistema produttivo locale.

