Fincantieri svela il nuovo piano

Fincantieri ha annunciato ufficialmente il nuovo piano strategico al 2030 durante una conferenza stampa a Trieste, spiegando come intende rafforzare i settori della subacquea, delle navi da difesa e civili, e offshore, con l’obiettivo di aumentare la presenza nel settore della Difesa. La notizia ha fatto salire il titolo in Borsa, toccando un massimo di 16,97 euro e chiudendo con un rialzo del 2,8%, in un mercato che ha reagito positivamente alla strategia di espansione e innovazione dell’azienda.

Fincantieri alza il velo sul piano al 2030 e vola in Borsa (dopo un massimo a 16,97 euro, oltre il 5%, ha chiuso la seduta in rialzo del 2,8%) grazie al rafforzamento di quattro pilastri (subacquea, navi da difesa e civili, offshore) in nome della Difesa. Uno sviluppo che passerà da 1,9 miliardi di investimenti a trazione tecnologica. Dalle navi, civili e militari, alla subacquea, l'impegno è aumentare la potenza di fuoco e ampliare il potenziale degli attuali cantieri. Il tutto per far fronte ad oltre 50 miliardi di ordini attesi, di cui quelli relativi alla difesa saranno un driver già nel 2026.