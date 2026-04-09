Carlo Fidanza ha commentato le dichiarazioni pubblicate dal giornale diretto da Marco Travaglio, accusandolo di aver modificato un’intervista rilasciata tre anni fa. Secondo Fidanza, l’articolo presenta estratti selezionati che alterano il senso delle sue parole. La replica arriva dopo che il giornale aveva pubblicato un articolo in cui si faceva riferimento a quelle dichiarazioni, suscitando reazioni da parte del politico. La vicenda riguarda una presunta manipolazione dei contenuti dell’intervista originale.

Carlo Fidanza replica alle accuse lanciate dal giornale diretto da Marco Travaglio. "Oggi il Fatto Quotidiano pubblica una mia vecchia intervista a Giorgio Mottola in cui commentavo le vicende legate a Gioacchino Amico, rilanciate alcuni giorni fa dalla redazione di Report con tanto di vergognoso utilizzo di un selfie di Amico con Giorgia Meloni”, scrive l’eurodeputato di Fratelli d’Italia. Che, poi, sottolinea: “Incredibilmente omettono di spiegare che quelle dichiarazioni non sono state rilasciate ieri, come qualunque lettore viene portato a credere, bensì nel dicembre del 2023". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Fidanza (@carlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fidanza attacca Il Fatto: “Taglio e cuci di un’intervista di 3 anni fa…”

Leggi anche: Il fatto è, caro Pd, che le procure hanno fatto e disfatto la nostra politica. Vale la pena di tornare a 30 anni fa

Stefano Accorsi: «Con mia moglie Bianca Vitali ci sono vent’anni di differenza, ma non ci siamo mai posti il problema. Mio figlio fa il cameriere mentre studia: io ho fatto il bagnino e mi ha fatto bene»«Umberto Eco diceva che “diventiamo ciò che nostro padre è negli scampoli di tempo”: non è tanto quello che diciamo, è quello che siamo quando...

Viola Silvi, Cristiano Borsi e Fabio Ferrucci #tiktok #shorts

Temi più discussi: Destra all'attacco di Ilaria Salis: Ha una relazione col suo assistente pregiudicato. Cosa dice il regolamento dell'Eurocamera; Il caso del selfie tra Meloni e Amico, l'uomo del clan Senese (oggi collaboratore di giustizia). La premier attacca: Fango nel ventilatore; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Un selfie riciclato con l'amico dei boss. Attacco squallido, questo è solo fango.

Fidanza (Fdi): Intervista mafia del 2023, la replica al Fatto Quotidiano e a ReportIl capodelegazione nel Parlamento Europeo Carlo Fidanza (Fdi) accusa il giornale di aver pubblicato oggi una sua vecchia intervista sulla mafia del 2023, manipolandola e spacciandola per attuale. adnkronos.com

Un selfie riciclato con l'amico dei boss. Attacco squallido, questo è solo fangoReport rilancia una foto del 2019 già uscita anni fa. Estranea ai malavitosi ... msn.com

#Meloni attacca Il Fatto Quotidiano, Report e altri quotidiani Dovrebbe ringraziare quando un giornalista pubblica notizie vere. Potrebbe fare pulizia. - facebook.com facebook