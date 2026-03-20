Le procure hanno avuto un ruolo centrale nel plasmare la nostra politica negli ultimi decenni, influenzando numerosi eventi e decisioni pubbliche. Recentemente, si è tornati a discutere di questo tema, con alcune voci che ricordano come le inchieste abbiano inciso sulle scelte politiche di tre decenni fa. In questo contesto, anche commentatori noti hanno commentato il ruolo delle istituzioni giudiziarie nel panorama nazionale.

Il “Sì” di Latorre: "Sinistra ipocrita sul referendum. La deriva antidemocratica è quella dell'Anm” Giuliano Ferrara qualche giorno fa, a proposito di referendum, ha scritto l’elogio dei traditori. Di quelli a sinistra che coerentemente con la storia delle idee di questa parte politica, pur ancora appartenendo alla sinistra, meglio al Pd, o avendo avuto una lunga storia da quelle parti, alcuni sono fondatori del Pd, hanno manifestato il loro netto dissenso con la posizione assunta da quel partito e si sono pronunciati per il Sì. Con dovizia di argomenti e mostrando una cultura giuridica e istituzionale che certamente non si trova nei pochi e propagandistici argomenti messi in campo dal Pd. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fatto è, caro Pd, che le procure hanno fatto e disfatto la nostra politica. Vale la pena di tornare a 30 anni fa

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