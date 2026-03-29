Fiamme Gialle campioni d’Italia della staffetta | Salvadori Ganz e Graz trionfano a St Barthelemy

Le Fiamme Gialle si sono aggiudicate il titolo di campioni d’Italia nella staffetta, con i atleti Salvadori, Ganz e Graz. Durante il Gran Finale di Federico Pellegrino, Graz ha effettuato un allungo negli ultimi due chilometri, contribuendo alla vittoria della squadra. La gara si è svolta a St. Barthelemy, con Graz che ha concluso la competizione in prima posizione.

Nel Gran Finale di Federico Pellegrino, l’allungo decisivo di Graz negli ultimi due chilometri regala lo scudetto tricolore alle Fiamme Gialle. Argento ai Carabinieri, bronzo all’Esercito 1 St. Barthelemy, in Valle d’Aosta, ha fatto da cornice all’ultimo atto del Gran Finale organizzato da Federico Pellegrino per salutare la sua straordinaria carriera agonistica circondato da amici e compagni di sempre. Nel terzo e conclusivo giorno di gare, il titolo tricolore assoluto della staffetta mista è andato alle Fiamme Gialle, con Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz protagonisti di una prova solida e convincente sulle tre frazioni in tecnica classica da 7,5 chilometri ciascuna. 🔗 Leggi su Sportface.it

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