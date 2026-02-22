Fiamme Gialle da record a Milano Cortina 2026 | 12 medaglie conquistate dai campioni gialloverdi
Le Fiamme Gialle hanno ottenuto un record storico di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026, con 12 riconoscimenti complessivi. La causa risiede nelle performance dei 14 atleti che hanno portato a casa medaglie, rappresentando il 46,6% della squadra partecipante. Tra i risultati, spiccano tre ori, tre argenti e sei bronzi, superando i precedenti record sia delle Olimpiadi di Sochi 2014 che di altre competizioni. La squadra si prepara ora alle prossime sfide di questa edizione.
MilanoCortina, 22 febbraio 2026 – Grande soddisfazione in casa Fiamme Gialle per i risultati dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, in cui è stato conquistato il record storico di medaglie: 12 complessive (3 d'oro, 3 d'argento e 6 di bronzo), raddoppiando il miglior risultato ottenuto ai Giochi invernali di Sochi 2014 e superando anche il vecchio primato di 8 medaglie ottenuto nei Giochi estivi di Atlanta '96, Tokyo '21 e Parigi '24! Sono andati a medaglia ben 14 atleti sui 30 finanzieri partecipanti, pari al 46,6%.
