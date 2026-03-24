Referendum Giustizia Fabrizio Corona contro Pier Silvio e Marina Berlusconi | Colpa loro se ha vinto il No

Dopo la vittoria del No nel referendum sulla giustizia, Fabrizio Corona ha pubblicato un commento su X rivolgendosi a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Nel suo messaggio ha attribuito loro la responsabilità per il risultato referendario, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori, mentre i protagonisti non hanno ancora commentato pubblicamente.

Fabrizio Corona ha colto l’esito del referendum per lanciare l’ennesima stoccata a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Sul suo profilo X Corona ha postato un breve video nel quale indossa la maschera di Pier Silvio Berlusconi, scrivendo: “Il no ha vinto per colpa di questo qua e di sua sorella”. La famiglia Berlusconi si era schierata convintamente a favore del sì nel referendum sulla giustizia. Referendum Giustizia, Corona attacca Fedez Corona contro Marina e Pier Silvio Berlusconi sul referendum Corona e le critiche per la partecipazione di Meloni a Pulp Podcast Referendum Giustizia, Corona attacca Fedez Quando l’esito del referendum sulla riforma della giustizia è stato ufficializzato, sul suo profilo X Fabrizio Corona ha postato due messaggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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