Festa in piazza del Plebiscito | la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversario
Domani a Napoli si terrà una cerimonia in piazza del Plebiscito per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. La festa è organizzata con una manifestazione pubblica alla quale parteciperanno rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La commemorazione prevede un momento ufficiale con discorsi e la presenza di autorità locali. La piazza sarà il centro delle attività per tutta la giornata.
La polizia celebra domani, venerdì 10 aprile, il 174mo anniversario della fondazione con una cerimonia in piazza del Plebiscito. L’inizio è fissato alle 11 con la lettura dei messaggi istituzionali, seguita dall’intervento del questore di Napoli, dalla proiezione del video celebrativo e dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito, a Napoli l’anniversario dell’Aeronautica MilitareUn aereo delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare è comparso al centro di piazza del Plebiscito a Napoli.
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