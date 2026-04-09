Festa in piazza del Plebiscito | la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversario

Domani a Napoli si terrà una cerimonia in piazza del Plebiscito per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia. La festa è organizzata con una manifestazione pubblica alla quale parteciperanno rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini. La commemorazione prevede un momento ufficiale con discorsi e la presenza di autorità locali. La piazza sarà il centro delle attività per tutta la giornata.